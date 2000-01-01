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「社論」一例一休何以淪為三輸？ (2017/1/18)
 


　為了落實週休二日政策，一例一休終於上路；卻淪為「物價上漲、放不到假、薪資縮水」的三輸局面，老闆、勞工和消費者抱怨連連。工商團體控訴，一例一休的影響面比油電雙漲大，以後假日沒有人要營業，勞工沒得加班，甚至很多老闆也不想幹了。媒體痛批「文青施政風格」，將使企業帶來百億損失。

　企業開始用加班換補休、變形工時等方式來規避加班費。勞動部宣稱一例一休是「進步修法」，可落實週休二日，也可讓勞工領到更多的加班費，竟然完全落空。資方要求要有配套措施，蔡政府考慮開放彈性工時，將使變形工時合法化，勞工受到剝削將更甚以往。

　先進國家實施週休二日早我半個世紀，不須採「一例一休」討好資方，反而能順利推動。主要在執政者堅定的政治理念，說服社會，讓資方認同此舉有益經濟發展，終能化解阻力。蔡政府「父子騎驢式」的改革，沒有清楚的施政理念，導致三輸困局。

　推動週休二日是國際趨勢，我國不能再依賴「長工時低工資」，使產業一直無法升級。要讓工時工資逐步與先進國家趨同，落實勞動人權。淘汰沒競爭力的企業，協助產業升級，鼓勵研發創新、員工訓練技術升級、生產高附加價值產品；並提升「臺灣製」成為國際信譽品牌，如此宏觀理念令國人信服，必能精進改革。
 
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