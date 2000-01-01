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高度沉迷網路遊戲　國中小每30學生有1人 (2017/1/18)
 

阮筱琪╱臺北報導

　衛福部昨天公布「二○一六全國網路使用行為調查報告」，分析五千三百四十三份小學到大學學生問卷後發現，全臺有百分之二點八的學生呈現「高度網路遊戲沉迷傾向」；依性別分析，男多於女；依學級區分，以國中百分之三點二最高，國小百分之三點一次之，高中、大學分別為百分之二點七、百分之一點八。報告主持人、臺大心理學系教授陳淑惠表示，調查結果等於國中、國小一班三十個學生中，就有一個有高度網路遊戲沉迷風險。

　報告也顯示，臺灣青少年平均每週上網達二十四點九四小時，等於一天約上網三到四小時。陳淑惠說，這項數據一方面代表ｅ化教育成功，但另一方面必須注意兒少過度使用網路或沉迷網路後，所造成的健康與心理問題。

　臺大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒補充，「沉迷」的定義並非單純以上網時間的長短評估，而是兒少是否出現明知時間到了，卻停不了的心理失控狀態，或已干擾到學業、健康等負面後果。

　臺大醫院兒童精神科醫師張立人說，曾有國中女生注意力不集中、滿臉痘痘，被家長帶來就診。後來發現她高度沉迷網路，晚上十二點前在書桌前滑手機，十二點後改在棉被裡，平均一天只睡四小時，導致精神、身體狀況影響生活。

　至於國中生沉迷網路比率最高的原因，張立人說，青春期容易受到成就感、同儕等影響，加上腦部額葉的控制力要到十八歲才比較成熟，因此，容易沉迷於某些事物。

　陳淑惠強調，父母最好協助孩子培養使用網路的習慣，而非一味禁止，也不要急於要求孩子離開電腦、手機，否則只會造成反彈，而應讓孩子適切安排上網與不上網的時間。
 
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