陳中興／桃園報導



昨天上午十點零三分，桃園市楊梅國中校園傳出一陣鐘聲，教師武昕薔隨即透過廣播告訴全校學生，學校旁的張芳杰校長故居將整建為楊梅故事園區，這陣鐘聲是為紀念客家教育家張芳杰而響起。



張芳杰畢業於臺北師範學校（今國立臺北教育大學），光復後擔任中壢國小校長，民國三十七年受地方之託，返回故鄉開辦楊梅中學，是桃園市第一所完全中學。



桃園市昨天舉辦「敲響第七堂課的鐘聲」楊梅故事園區主題展及開工說明會，楊梅中學第七屆畢業生、師大美術系退休教授謝孝德說，前幾屆學生都有「自力建校」經驗；當第七節課鐘聲響起，全校師生都要放下課業，到距離一公里遠的楊梅火車站搬磚，到老坑口的溪邊搬石頭，帶回學校奠地基，蓋校舍，以節省載運費。



楊梅國中校長江樹嶸說，第一屆及第二屆學生週日常由教師帶領下田，去收集農人捐獻的稻穀，直到太陽下山才返回學校。張芳杰為了讓家境貧困，上課路途遙遠的學生安心讀書，挪出一間校長宿舍給女學生住宿，也清出學校樓梯間一個榻榻米的空間給男生住。



謝孝德說，他高中二年級到三年級，就在這個學校提供的空間及一盞六十燭光的燈泡下讀書，才能考上師範大學；他的侄子謝在全也住過這個空間，謝在全能考上臺大法律系，當上司法院副院長，要感謝張芳杰的恩德。