陳景清／高雄報導



高雄市教育局協助三民高中善用閒置教室，與中華民國身心障礙者就業發展協會成立「幸福食堂一號店」。



「幸福食堂一號店」位於三民高中原教務樓一樓，昨天由范巽綠、三民高中校長劉人誠與中華民國身心障礙者就業發展協會理事長陳老參等，共同為「幸福食堂一號店」揭幕，盲人重建院視障志工分享參與廚房備餐過程，范巽綠代表，將「幸福便當」致贈三民高中棒球隊學生、社區居民分享。



劉人誠表示，「幸福食堂」不僅活化校園空間，也幫助許多校內弱勢學生與社區里民。目前採中央廚房供餐，學校出租場地作為配送中心方式營運，當社區居民及學生享用熱騰騰的便當時，也感受到人與人之間的溫暖。



范巽綠表示，「幸福食堂一號店」於去年十月十八日起試營運期間，已幫助三民高中棒球隊弱勢學生、社區居民近四千五百人次用餐，期許還有二號店、三號店成立，幫助更多弱勢族群。



「幸福食堂一號店」的成立，翻轉過去高中職仰賴捐款挹注，或由學校家長會協助籌措弱勢學生用餐經費，以結合現有社會資源，並創造長期且穩定的營運模式，供應學校弱勢學生與當地社區居民安全、衛生且營養的餐盒。



陳老參表示，幸福食堂提供志工服務機會，讓視障志工透過共同協作過程，重新自我肯定。



「幸福食堂一號店」每天提供至少一百個便當，未來朝向永續經營模式，協助解決社會需求問題。