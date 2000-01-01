楊惠芳／臺北報導



教育部昨天公布一百零六學年度高中職免試、特色招生考試分發、特招專業群科甄選入學簡章。其中免試入學有二十七萬六千兩百六十七個名額，占核定招生名額百分之九十三，各就學區都已提早達成一百零八學年度百分之八十五以上免試名額的目標。



教育部表示，因應少子化，今年免試名額比去年少了四千三百四十二名，但今年有新北市雙溪、金山高中等十五所公立高中試辦完全免試（不看會考成績），提供兩千三百零六個名額。另外，還有三十七所五專提供四千六百零四個名額，與高中共同分發，希望藉此紓解學生升學壓力。



高中特招有9校



臺南區兩校退出



在特招考試部分，一百零六學年度共有基北、桃連及臺南區的九所高中參加，招生名額為九百一十名。教育部國民及學前教育署組長韓春樹表示，今年特招考試少了臺南的新營高中、大灣高中兩校，共八十二個名額，研判可能是因為特招考試名額無法留用到其他招生管道，這兩校申請退出。



韓春樹說，為讓免試入學及特色招生考試分發入學都能一次分發到位，兩者都是七月十一日放榜，十三日報到。



專業群科特招



新增3個專班



在特招專業群科甄選入學部分，教育部表示，一百零六學年度將擴大辦理，總計有九個就學區、六十五校、兩百二十二個科（班、組）、八千六百六十一個名額，比本學年度五十五校、六千七百六十個名額多。



教育部表示，下學年度新增的特色班有蘇澳海事的海事工程專班、清華高中的軌道車輛特色班、南英商工的電競遊戲設計班等；本升學管道不受學生所在就學區限制，三月二十日到二十四日報名，四月二十九日或三十日術科測驗。