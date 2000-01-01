阮筱琪╱臺北報導



為預防兒童使用遊戲設施時發生意外，衛福部將公布實施「兒童遊戲場設施安全管理規範」，強化兒童遊戲場設立管理機制。衛福部社家署兒少福利組視察李祖敏表示，新的規範中，將新增公立公園、公立學校，以及收費營利性兒童遊戲設施業者，例如收費遊樂場、親子餐廳等，預計今年三月底公布實施。



這項規範除了增加規範場所，李祖敏說，未來將委請專家針對遊戲設施管理人的職責講習訓練課程、時數等細部內容，另訂研習規定。



靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，雖然該規範擴大範圍，但層級只有規範，沒有法條罰則約束，訂規範也只能讓業者自主管理。



兒童福利聯盟政策中心主任李宏文建議，將「規範」層級提高到「專法」，訂定罰則，業者或相關單位才能有所警惕。



李宏文說，根據過去經驗，非營利遊戲設施主管機關究竟是哪個單位，由於釐清不易，導致地方落實情況不佳，現在規範新增親子餐廳，衛生局處多半只管餐飲衛生，管不到遊具，因此，責任分工絕對是將來會遇到的問題。



李宏文補充，為了兒童福利發展，希望法令除了規定遊具設置、高度及落差等安全項目外，更要會請專家考量兒童肌肉、腦力發展階段需求設置遊具，並建議由內政部營建署統一管理成為主管機關。



林月琴也強調，根據《國際兒童權利公約》，必須保護兒童遊戲權，「但保護兒童遊戲時不僅要安全，更要多元」。