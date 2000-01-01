日韓最近掀起外交上的軒然大波，原因是為了兩座慰安婦雕像。一方面凸顯韓國人強烈的民族性，另一方面則彰顯日本政府就發動戰爭應否道歉的忸怩作態。平心而論，南韓民眾的行動，值得有一段類似歷史的我們體會與同情；而日本政府不肯誠摯道歉，就必定陷入喪失話語權的窘境。



風波起源於南韓人於兩年前，在首都首爾日本大使館前，立了一座慰安婦雕像，提醒韓國人不可忘卻遭日人羞辱殘害的史實；日政府抗議無效，不得不出資設基金會援助慰安婦，南韓同意撤除雕像。或因相關行動不夠迅速，首爾雕像還未撤除，南韓釜山市民又於日前在日總領事館前，再設一座慰安婦雕像，日政府遂召回大使以示「嚴正抗議」。



兩座雕像的設立，固難符外交禮節，但問題的癥結在：日本在敗戰後能迅速打造成經濟強國，卻未能像另一敗戰的德國誠懇認錯，反而在修改侵略歷史及領導人參拜靖國神社等爭議上自我糾纏，徒增當年遭受侵略的國家的反感。當今日本安倍政府可說是集其大成，一方面通過引發疑慮的新《安保法》，另方面首相安倍晉三上月千里迢迢赴檀香山珍珠港，向當年犧牲的美軍民致祭，仍不肯誠心誠意道歉。



不肯認錯道歉就沒有話語權，這是諾貝爾文學獎日籍得主大江健三郎一針見血之論。他堅決主張日本須為以往侵略行為道歉、賠償，才能成為能在亞洲國家平等對話的夥伴。希望安倍政府深思，也期盼日本有更多大江健三郎。