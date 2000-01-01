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單車走讀做學問　樟湖師生堅毅破風 (2017/1/16)
 

　劉偉瑩／雲林報導

　雲林縣樟湖國中小近兩百名師生，冒著風雨展開四百公里單車走讀行程。此行主題是「堅毅」，學生除了要挺過低溫和風雨，還得挑戰一段七十公里長的山路。校長陳清圳說：「壯遊目標不只是把車騎到終點，而是磨鍊學生的心智，將生命、身體的極限發揮到極致。」

　樟湖國中小實施山林教育，每年舉辦單車壯遊特色課程，激發學生不同的生命體驗與價值觀。校長陳清圳每年四處演講奔走，籌措活動經費。今年在元大文教基金會「Dream Big元大公益圓夢計畫」支持下，參與人數近兩百人，歷來規模最大。

　由五到九年級師生組成的車隊，十四日從雲林古坑啟程，昨天騎到高雄，接著將繼續南下，預計以六天時間，騎完四百公里到達屏東墾丁，並依各地特色，規畫學習主題，包括研究溼地、海岸、廟宇等。

　陳清圳說，除了知識課程，態度上的學習更重要，因此學生都夜宿學校或寺廟，每天設定一項品德學習主題，例如負責、堅持等；第四天則挑戰車友稱為「大魔王」的南迴公路壽卡路段，主題就是挑戰自我。希望學生許諾六天旅程結束之後，能夠看見不一樣的自己。

　九年級呂韻琳是第五次參加走讀，她說，單車走讀是淬煉自己的一種方式。

　圖說：雲林樟湖生態國中小師生挑戰單車走讀。圖片提供／合拍創意工作室
 
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