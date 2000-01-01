報導／吳啟綜



美國職籃NBA球風丕變，從過去強調內外線進攻的模式，變成加強三分球的新得分時代。今年球季有八名球員單場得分破五十分，火箭隊、騎士隊、籃網隊每場比賽平均三分球出手次數可望打破火箭隊的三十二點七次紀錄。



今年球季最火的「大三元製造機」雷霆隊衛斯特布魯克，有多場得分超過四十分，不僅以每場平均得三十一點二分，暫居NBA得分王，另有十點六個籃板及十點四次助攻，有望繼羅伯森，成為單季能繳出場均大三元的球員。



火箭隊的「大鬍子」哈登，連兩場繳出四十分超級大三元，NBA過去僅四人有這樣的成績，包括「籃球之神」喬丹及衛斯特布魯克。



不只後衛猛投三分球，禁區長人也玩三分彈。騎士隊中鋒洛夫、尼克隊波辛傑斯，每場三分球都在兩顆以上，連原本不投三分球的籃網隊中鋒洛培茲，每場也投二點二顆。



根據《法新社》報導，這股新趨勢主要受規則改變影響，包括之前修改罰球線外「手部觸碰」均屬犯規，這修改限縮防守空間，有利進攻球隊，也間接鼓勵球員在禁區外圍投射。



三分球旋風近幾年由金州勇士隊帶動，二○一四年到一五年賽季，「咖哩小子」柯瑞以兩百八十六顆三分球，打破自己單季兩百七十二顆的紀錄，二○一五年到一六年賽季，又把這個紀錄推升到四百零二顆，立下「柯瑞障礙」。二○一六年至一七年賽季，柯瑞在對鵜鶘隊的比賽飆出十三記三分球，打破NBA紀錄。



勇士隊除了「浪花兄弟」的長程炮火驚人外，隊友有三人的三分球命中率超過四成，另兩名前鋒格林與巴恩斯，命中率近四成，幾乎全隊都能投三分球。不僅勇士隊，二○一四年至一五年球季，全NBA有近一半的十三支球隊，單季三分球出手數超過兩千次，火箭隊以兩千六百八十次刷新紀錄，投進了九百三十三球。



中鋒人才凋零 禁區攻防精采不再



NBA球風近幾年以投三分球為主，但過去最令球迷津津樂道的，是許多主宰了禁區及戰局的偉大中鋒，像六○年代的羅素與張伯倫，七○年代至八○年代的賈霸、華頓、馬龍，九○年代的「非洲天王」歐拉朱萬、「大猩猩」尤恩、「海軍上將」羅賓森、「俠客」歐尼爾。



每個偉大中鋒都有十八般武藝，像湖人隊張伯倫幾乎與NBA紀錄畫上等號；NBA比賽總得分最高紀錄保持者仍是湖人隊賈霸；火箭隊歐拉朱萬的後仰跳投「七彩迷蹤步」，讓對手防不勝防，他還曾以十八分十六籃板十助攻十一火鍋拿下罕見的「大四喜」。



過去中鋒人才輩出，現在卻凋零了，目前僅剩老鷹隊的「魔獸」霍華德、馬刺隊的保羅賈索等。