沈育如／臺北報導



臺北醫學大學昨天舉行慈善義賣，師生拿出三十件珍藏共襄盛舉，連路過的社區居民、協助製作義賣海報的廠商，愛心也不落人後，分別捐出小提琴與電子琴，義賣所得與加碼捐贈共三百萬元，除了贊助臺灣身心障礙者音樂關懷協會的身障生赴美參賽之外，也提供協會汰換老舊樂器，幫助更多慢飛天使圓夢。



協會幫助身障生學習樂器，也安排他們參加國內外音樂比賽。自二○一三年起參加國際身障者鋼琴大賽，已累積三金兩銀一銅；協會理事長陳蔚綺表示，今年十一月將再次組團出賽，不過有六名身障生無法負擔旅費，擔憂無法成行。



這時北醫大適時伸出援手，這三十件愛心義賣品，包括北醫大董事長張文昌捐的日本加賀金箔小盒，這是日本金澤大學教授二○○四年送給他的賀禮，祝賀他當選中央研究院士；體育長甘乃文捐出的，是NBA傳奇射手史托雅克維奇，二○一四年來北醫大校園巡禮時，特別送他的簽名球。



不只師生熱情參與，連社區居民也共襄盛舉，有人路過校園看到義賣海報，立刻回家拿兩把小提琴捐助義賣；海報製作廠商也捐出女兒小時的電子琴。



北醫大校長閻雲表示，這次義賣所得的一百萬元作為參賽旅費，其餘協助汰換老舊樂器。也培育音樂特教種子師資，讓喜歡音樂的身障生，都有學習的機會。

