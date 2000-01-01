

初次到臺北車站轉乘的人，很少不迷路。



三鐵共構的臺北車站，有臺鐵、高鐵、兩條捷運，有五條地下街，還有通道連接客運轉運站，出口多達七十多個，動線錯綜複雜，長久以來被喻為「北車迷宮」。未來機場捷運加入，動線恐更令人迷惑，臺北車站近日還更新了八十多面標示。



其實北車迷宮內的標示高達四五百面，卻有幾個明顯問題，包括標示和動線未整合規畫，平面圖、立體圖和導覽圖都不夠清楚，旅客不易看懂，智慧化程度不足等。對旅客來說，只好接受「條條大路通羅馬」，就算多繞幾圈也會抵達目的地。



臺鐵曾推出室內導航App，在地上貼QR Code供旅客掃描，但使用率不高；站內也有旅客服務站可供諮詢，卻仍不時可見旅客拖著行李，突然停駐在地下通道中央，張望天花板上的標示，一臉茫然。尤其無障礙電梯的路徑，更是難找。



以日本東京、大阪等城市地鐵為例，儘管人潮眾多，但是標示與動線規畫清楚，通行速度快。然而走在臺北車站地下通道，人潮總是不斷互相交錯，不僅減緩通行速度，也影響行進方向的判斷。再者，萬一發生公共安全事件，如何快速疏散民眾？



臺北車站每天轉乘人次超過五十萬，是國內最大車站，而且外籍旅客多，僅次於國際機場，站內的引導標示與動線設計，實應更從使用者的角度思考，提升便利性與安全。

