沈育如／臺北報導



行政院文化獎是國內官方頒贈等級最高的國家文化獎項，表揚傑出藝文人士的終身成就，已故建築學者漢寶德、詩人余光中、作家白先勇都曾獲獎。文化部昨天公布今年行政院文化獎得主名單，導演蔡明亮，畫家劉國松與鄭善禧，因在電影、繪畫領域有傑出表現及卓越貢獻而獲獎。



文化部表示，行政院文化獎評審作業嚴謹，先書面提名，經三名評議委員書面初審同意，再提請全體委員會議審議，須三分之二以上委員出席，四分之三以上出席委員同意通過，最後報請行政院長核定。獲獎者會由行政院長頒授獎章、證書及獎金新臺幣一百萬元。



得獎人之一蔡明亮出生於馬來西亞，畢業於臺灣的中國文化大學戲劇系，一直以臺灣為創作基地，他擅長描述都會小人物角色及現代人不能溝通的困境。電影《愛情萬歲》於一九九四年獲威尼斯影展金獅獎、金馬獎最佳影片和最佳導演；《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》，獲多項國際影展殊榮，導演風格獨樹一幟，深具後現代意涵與藝術價值。



被譽為現代水墨畫之父的劉國松，一九五六年從臺灣省立師範大學藝術系（今臺灣師範大學美術系）畢業後，就組「五月畫會」，發起戰後臺灣的現代繪畫運動，把水墨畫帶上革新之路。劉國松長期投入水墨創作，他之前獲得美國文理科學院藝術與人文科學院士，是第一個獲得這項殊榮的華人畫家。



另一名得獎人鄭善禧，從小就喜歡色彩濃豔、線條流暢的民俗藝術，創作主題也圍繞在民藝風土，將本土民間藝術融入畫作，也為臺灣的鄉土風情留下有草根味的紀錄。

