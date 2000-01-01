報導／楊惠芳

攝影／陳壁銘



牆上不規則的數字積木排列組合，看起來沒有什麼神奇之處，但只要把燈光打上去，不可思議的影子之美就出現了。旅居紐約的日本光影藝術家山下工美（Kumi Yamashita），對燈光與影子有非常獨到精準的眼光。一般來說，光與影都不是能直接預測的東西，但她卻可隨心所欲的操控它們，把牆壁當畫布，光與影則成了她的畫筆，在牆上完成一幅幅栩栩如生的光影藝術作品。



被譽為二十一世紀十大前衛藝術家的山下工美，擅長以「光與影子」作為創作媒材。即日起到三月五日，在臺北市中正紀念堂舉辦「浮光掠影——山下工美二十五年創作展」，這不僅是她的作品首次在臺展出，也是全球首次集結她的「光影」、「織品」、「拓印」、「年度新作」等創作的個展。



山下工美表示，她從小喜歡畫畫，二十多歲時發現自己對光影特別著迷，決定以此做為創作主軸，靈感則來自生活周遭的體驗，包括生活裡與朋友的對話、看大師的作品，以及看大自然的感受等。



在山下工美的眼裡，光影藝術有無限可能，她擅長使用光影，產生美麗的視覺效果。山下工美的作品，往往呈現「你眼睛裡看到的，並非事實全部」的理念。她最著名的幾項光影作品，都是利用看似不規則的物件，雜亂無章的裝置，靠著光投射成富有生命力的人影，即使是一張紙，也可以玩出人形影子的輪廓。



「你活著的每一天，都仰賴各種數字來證明你的存在，這社會讓抽象的數字變得比真正的人更真實。」山下工美竟然用一幅簡單的光影作品，一針見血的把數位時代的存在焦慮詮釋出來，比起耗資千億的科幻電影特效驚人。



走進展場，如果不搭配特別的燈光，民眾只會在展場中看見滿牆的色紙、零散的積木，還有一張凌亂的單人床。但透過山下工美的巧手布局，反而會看見一張張細緻的側臉、屈膝而坐的女孩，還有優雅婀娜的倩影，更令人驚嘆的是，影子雖然無法呈現表情，卻在默然無語中傳遞了各自的喜怒哀樂。



除光影作品外，山下工美也帶來她的「織品系列」作品，用一根縫紉絲線與無數釘子鋪陳出一張張人物素描；「拓印系列」則是用筆記本、信用卡、鞋子等私人物品為媒介，拓印出巨幅肖像，其中一件《貝克特在自己的話裡》，則是將諾貝爾文學獎得主貝克特的日記文字，拓印成貝克特的臉部模樣，令人嘖嘖稱奇。



另外，在展覽的盡頭，「Living Space」展區規畫了多種影子互動遊戲。參觀者可以讓自己的影子徜徉在牆上的床，咀嚼作品《賴床者之歌》的那份慵懶情懷。



圖說：以雕塑、光線和影子呈現出坐在椅子上的人影。