沈育如／高雄報導



全國大學校長會議昨天進行第二天議程，副總統陳建仁致詞指出，臺灣高教面臨畢業生失業率高、大學退場與轉型、技職體系與產業脫節三大困境；高教要培養的人才，是因應未來所需，具備生活美學、累積知識、跨科整合等前瞻能力。



全國五大校院協進會提出聯合建言，認為大學面臨生源減少、產學落差、國際競爭力落後，建議設立國家層級的人才培育規畫諮詢委員會；面對少子化的大學退場與轉型，也訂立「暫行條例」，以三年或五年為一期，進行跨部會的全方位規畫。



私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任表示，中國大陸的清華大學、北京大學，兩校年度經費約新臺幣六百億元到八百億元，已接近臺灣整體高教支出。五大校院協進會希望總統蔡英文責成行政院，儘速成立跨部會的人才培育規畫諮詢委員會，「以國家高度」推動人才培育和引入方案。



國立大學校院協進會理事長、臺大校長楊泮池表示，高教困境還包括人才流失，臺大法律系最近有一名教授被新加坡的學校挖走，實在令人心痛。



對此，教育部次長陳良基表示，大學的任務就是培育人才，「做不到就退場」，教育部過去推出邁向頂尖大學、教學卓越計畫等競爭型經費，讓各校為了配合指標運作，衍生過度重視發表論文等弊端，一百零七年將推出高教深耕計畫，鼓勵各校發展特色，也會跨部會協助高教發展。