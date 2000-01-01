吳啟綜、實習記者黃甯群／臺北報導



臺灣健康空氣行動聯盟、立委劉建國昨天在立法院公布去年臺灣七十六個空氣品質觀測站的空汙排行榜，其中高雄左營站的PM2.5（細懸浮微粒）年均值最高，第二名是雲林縣崙背站，第三名是屏東縣潮州站，但雲林縣崙背的PM2.5卻是近「全年無休」，名次加總超過左營，希望政府能重視與改善。



「空汙前三糟」有兩名都位在高屏地區，但第四名的高雄市前金站和第五名的屏東縣屏東站，仍同樣位在高屏地區。而臺北市萬華站則排名第五十二名。



臺灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，環保署公布的空氣品質數據只有全年平均值、不良日數，較少提到PM2.5危害季節的差異，夏天西南季風時期，PM2.5多以苗中彰投最糟，南高屏反而有幾個月的喘息；若以可升綠色空汙旗的天數來看，崙背一年僅五十五天可升綠旗，PM2.5在崙背的危害幾乎全年無休。



劉建國說，環保署公布的PM2.5重災區是在高屏地區，但臺灣健康空氣行動聯盟比對資料後，發現崙背鄉是PM2.5濃度最高的地區，這代表環保署在因應空氣品質上，仍有很大的改善空間。



環保署空保處副處長謝炳輝說，環保署長期和雲林縣政府致力改善空氣品質，但先天條件，加上雲林六輕也是一大汙染來源，汙染範圍甚至影響臺中、嘉義。未來將針對固定性汙染源工廠持續檢討、加嚴標準，並鼓勵大卡車等移動性汙染源進行汰換，環保署今年的目標是汰換三十萬輛二行程機車。