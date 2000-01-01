沈育如／高雄報導



一百零六學年國中教育會考，將在五月二十日、二十一日舉行，教育部今天公布各考區簡章，教育部表示，今年約二十四萬名考生應考，即使是今年首度舉行的完全免試入學，當中一千五百多名學生仍希望參加會考，考試結果將作為整體國中學歷品質監控，也是高中端補救教學的依據。



考生可透過國中教育會考網站（網址：http://www.cap.ntnu.edu.tw）或一百零六年國中教育會考全國試務會網站（網址：http://106cap.tnfsh.tn.edu.tw/）連結觀看會考各考區簡章，全為免費下載，也可洽各考區試務主辦學校購買紙本簡章。



教育部國教署長邱乾國表示，國中應屆畢業生參加會考免收報名費，由就讀學校十六日到十八日集體報名；非應屆畢業生須繳報名費新臺幣五百元，三月十三日至十五日自行上網（網址：http://cap.ntnu.edu.tw）填寫報名表後，三月十六日至十八日到考區試務主辦學校報名。四月十四日寄准考證，六月九日公布成績。



邱乾國表示，會考考科包含國、英、數、社、自及寫作測驗，除寫作測驗考一篇作文，英語科聽力為三選一的題型，數學科包含非選擇題型以外，其他考科都是四選一的選擇題型。



視障考生參加會考英語聽力測驗時，以往是由播音系統讀題目後，考生再利用盲用電腦聽答案作答，邱乾國表示，今年提供視障考生報讀題目外，也一併報讀答案選項，方便視障考生作答。