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「社論」2025無核電　核廢料何去何從 (2017/1/13)
 

　立法院三讀通過《電業法》修正案，除了確定「綠電先行」政策，規定輸配業應優先併聯綠能發電以外，也增訂核能發電必須在二○二五年以前全面停止運轉。這也是我國在《環境基本法》明定「政府應定計畫，逐步達成非核家園目標」後，進一步立法明確宣示非核家園推動時程。

　但美中不足的是，國民黨立委提案，在相關條款增列核廢料應同時遷離蘭嶼貯存場，因民進黨團反對，最後修正為政府應積極推動核廢料最終處置，妥善處理蘭嶼核廢料。對於核廢料遷離蘭嶼具體時程無法入法，民進黨立委雖然再三向達悟族人道歉，卻推託「明知做不到，還要放入法律，就是說謊！」

　過去三十年歷經三次政黨輪替，無論藍綠執政，推動核廢料處置場選址都處處碰壁。民進黨立委說「明知做不到」，確實是實話，卻不能藉此卸責。儘管前總統陳水扁在一九九九年競選時，到蘭嶼公開承諾，要在二○○二年底把核廢料遷離蘭嶼，最後以跳票收場，但至少有承擔的勇氣。

　國民黨重新執政後，也提出二○一六年選定最終處置場址，二○二一年完工啟用，二○二五年核廢料搬離蘭嶼的具體時程，雖已確定跳票，但總有個計畫。反觀第二度執政的民進黨，既不敢承諾，也沒有計畫，連挑戰失敗的勇氣都沒有。核廢料問題不解決，僅僅無核電，非核家園就是空談。
 
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