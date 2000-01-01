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高教六大問題榜首
教長：經費過度集中　大學M型化		 (2017/1/13)
 

　沈育如／高雄報導

　一百零六年度全國大學校長會議昨天在高雄舉行，教育部長潘文忠提出近十年來「高教發展六大惡」，排名第一的是競爭型經費資源過度集中在少數學校，使得多數學校缺乏足夠發展經費，導致大學呈M型化發展。潘文忠表示，未來將鼓勵各校發展自己的特色，除了教育部外，也能向經濟部、科技部等相關單位申請經費。

　「高教發展六大惡」還包括「大學輕教學、重研究，呈同質性發展」、「量化指標過多、過細，讓學校忽略改善教學、注重學生學習」、「學校追求排名，衍生論文亂象」、「過多評鑑KPI，徒增行政負擔」、「未針對多元領域設計指標，讓大學只配合考評而運作」。

　教育部日前在高教改革論壇全國場中，針對「高等教育目標及資源應投注的項目」進行問卷調查，發現近六成與會人士認為，高教資源不足的主因，就是大專院校數量太多，造成資源分配不均；六成二認為，教育資源分配最需要解決的，則是缺乏合理的資源分配指標。

　潘文忠表示，未來競爭型經費補助的指標，將改看各校特色和發展方向、與區域產業的連結等，避免經費投注在少數學校，限縮其他學校發展。至於大學評鑑指標的爭議，潘文忠說，一般大學和技專院校的評鑑指標類似，造成各校無法發展特色，未來會分流，鼓勵各校以特色自評。

　有關頂尖大學、教學卓越計畫等競爭型經費轉型的高教深耕計畫，潘文忠說，預計今年上路，具體內容將在三月、四月向各校說明。
 
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