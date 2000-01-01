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高市忠孝單車路考　發放雷射雕刻駕照 (2017/1/12)
 

陳景清／高雄報導

　高雄市「愛河學園」鹽埕區忠孝國小，今年結合自造教育雷雕技術，設計「雷射雕刻單車駕駛執照」，日前舉行校園「單車路考」活動；吸引一百四十多名中、高年級學生參加筆試與路考，希望拿到酷炫的駕照，現場也有家長組成啦啦隊，為學生加油。

　校長楊頌平表示，全校中高年級學生共有一百四十多人，參加每年一次的交通常識筆試測驗，筆試九十分者就能參加路考。

　四年級學生吳羽喬表示，學校為了讓大家順利通過路考，考前一週就標示好路考場地，媽媽也在放學後或假日時，帶著她到學校的路考場地練習；她說，姐姐考了四年，都因為太緊張，未通過路考項目，畢業後一直覺得遺憾，所以她想為自己和姐姐一起圓夢。

　五年二班學生黃子茵說，考路考是有一點兒緊張，但有同學在旁邊加油，心情就穩定多了。六年一班學生陳毅恆通過路考，他說簡單得很。

　楊頌平說，鹽埕區忠孝國小是高雄市「愛河學園」夥伴學校，也是鹽埕區的創客學習基地。從民國九十二年起，為確保學生騎腳踏車安全上下學，學務主任邱一晉展現創客精神，在校園內建置兩個腳踏車路考場地，一百零三年榮獲全國金安獎交通安全教育評鑑績優殊榮。

圖說：高雄市忠孝國小今年設計雷射雕刻單車駕駛執照，舉辦校園單車路考活動。 攝影／陳景清
 
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