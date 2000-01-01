沈育如／臺北報導



臺灣師範大學生命科學系教授吳忠信師生團隊，昨天公布花了四年所做的田野調查，發現臺灣蝙蝠吃了太多含有農藥殘留的昆蟲，因此破壞中樞神經及回聲定位系統，導致無法飛行，也不能從空中捕捉昆蟲，數量因而大減，從二○○五年至今，已減少至少二十萬隻。這項研究成果，去年刊登在國際學術期刊《Neuroreport》。



科學家過去發現，農夫噴灑的農藥益達胺，不但會影響蜜蜂的神經發育，也會損傷蜜蜂的記憶學習功能，導致牠們找不到回家的路，而環境汙染，也讓臺灣蝙蝠的數量大量銳減。



吳忠信研究臺灣蝙蝠回聲定位超過二十年，他表示，蝙蝠的中樞腦神經系統，可以辨識自己發射出去的超聲回波，讓牠們能在天空捕食獵物，也不會在空中相撞。



不過，臺灣蝙蝠的數量卻逐年減少，吳忠信團隊採集各地蝙蝠糞便，透過質譜分析儀分析當中的重金屬含量，發現北部蝙蝠糞便含有超量的鉛、汞、鉻、鎘、銅、錳，主要受到工業與交通廢氣汙染；中、南部則有超量的砷、銅、錳，屬於農業汙染；而東部僅測出錳超量。



吳忠信說，蝙蝠是「天然殺蟲劑」，糞便也是很好的天然肥料，牠也能幫助植物傳粉，世界上超過一百種果樹，都倚賴蝙蝠播種，東南亞榴槤都是靠蝙蝠授粉，如果沒了蝙蝠，榴槤可能也跟著消失。