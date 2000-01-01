關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
吃了農藥殘留昆蟲　臺灣蝙蝠銳減 (2017/1/12)
 

沈育如／臺北報導

　臺灣師範大學生命科學系教授吳忠信師生團隊，昨天公布花了四年所做的田野調查，發現臺灣蝙蝠吃了太多含有農藥殘留的昆蟲，因此破壞中樞神經及回聲定位系統，導致無法飛行，也不能從空中捕捉昆蟲，數量因而大減，從二○○五年至今，已減少至少二十萬隻。這項研究成果，去年刊登在國際學術期刊《Neuroreport》。

　科學家過去發現，農夫噴灑的農藥益達胺，不但會影響蜜蜂的神經發育，也會損傷蜜蜂的記憶學習功能，導致牠們找不到回家的路，而環境汙染，也讓臺灣蝙蝠的數量大量銳減。

　吳忠信研究臺灣蝙蝠回聲定位超過二十年，他表示，蝙蝠的中樞腦神經系統，可以辨識自己發射出去的超聲回波，讓牠們能在天空捕食獵物，也不會在空中相撞。

　不過，臺灣蝙蝠的數量卻逐年減少，吳忠信團隊採集各地蝙蝠糞便，透過質譜分析儀分析當中的重金屬含量，發現北部蝙蝠糞便含有超量的鉛、汞、鉻、鎘、銅、錳，主要受到工業與交通廢氣汙染；中、南部則有超量的砷、銅、錳，屬於農業汙染；而東部僅測出錳超量。

　吳忠信說，蝙蝠是「天然殺蟲劑」，糞便也是很好的天然肥料，牠也能幫助植物傳粉，世界上超過一百種果樹，都倚賴蝙蝠播種，東南亞榴槤都是靠蝙蝠授粉，如果沒了蝙蝠，榴槤可能也跟著消失。
 
五專找企業合作　學生五年免學費
「社論」正視中小學行政弱化現象
吃了農藥殘留昆蟲　臺灣蝙蝠銳減
國研院無人機　加入颱風偵測
假期越長　家暴求助電話越忙
臺文館邀資深作家發表兒文叢書
一例一休衝擊　寒假校園恐不開放
單槍送偏鄉圓滿落幕　屏縣10校受益
文教短波
李孟珍接投縣教育處長
文教短波
北市學生腹瀉　排除諾羅病毒
文教短波
中市教師工會集體請假抗議
高市忠孝單車路考　發放雷射雕刻駕照
人物掃描
嘉縣龍山葉芮岑環保賽摘冠　行動力升級
直笛隊克難　彰縣秀水募款赴日參賽
田徑場苦練　南市金城市中運七連霸
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.