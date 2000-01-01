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五專找企業合作　學生五年免學費 (2017/1/12)
 

沈育如／臺北報導

　許多五專生畢業後選擇升學，使得企業招不到所需人才，教育部一百零六學年度將推出「展翅高飛計畫」，讓學校自行找廠商合作，提供媒合的學生專四、專五兩年生活助學金，畢業後直接上班；這批媒合的學生，除了十二年國教五專前三年免學費外，後兩年的費用，教育部也全額補助，等同「念五年都不用繳學費」，畢業也不怕失業。

　由於護理師工作辛苦，醫院很難聘請到人力，為了鼓勵年輕學子就讀護理科系，教育部技職司長楊玉惠表示，很多護理專科學校都已經推動相同模式，由護專自行找醫院合作，且不限一家醫院，如此一來，不但醫院能夠提早培育員工，學生畢業後也有工作機會，營造雙贏。

　楊玉惠表示，「展翅高飛」計畫將在今年九月啟動，由學校找廠商洽談合作方式，例如護理科可以和多家醫院洽談，等學生畢業之後，將畢業生「整批帶走」。教育部第一年投入兩億兩千萬元，預計補助六千人。

　不過，對於接受補助的學生，教育部也有相對的要求，楊玉惠說，學生專四、專五的學科成績如果不及格，或是畢業前沒取得相關證照，補助款可能停止發放，並追回先前的補助。

　日前有媒體報導指出，技專院校如果招生情況不佳，將會被教育部降格回五專。楊玉惠指出，雖然少子化影響招生，但技專院校退場不是唯一的路，教育部近日公告修正《專科以上學校變更停辦辦法》，讓辦學績效不佳的學校能夠向下改制，並且鼓勵辦學績優的學校新增附設五專部，招收國中畢業生。
 
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