陳景清／高雄報導



高雄市左營區文府國小五年八班學生，這學期提出公益行動計畫「小一生的導航機」；因為看到剛入學還懵懵懂懂的小一新生，想起自己初進校園的徬徨與害怕，所以全班決定擔任小一生的導航機，把小一新生視為自己的弟弟妹妹，帶領他們認識校園這個新家。



教育局長范巽綠表示，為鼓勵小學生從做中學，透過服務學習主動關心他人，瑪利亞社會福利基金會與教育局合作辦理「小學生公益行動競賽」，首映公益行動紀錄片〈小一生的導航機〉。范巽綠及活動代言人沈春華共同呼籲全國小學生從小做公益。



校長蕭木川表示，透過公益行動的關懷服務，學生開始細心觀察周遭，不僅學會關懷包容，更開始懂得設身處地的為別人著想。他說，五年八班學生黃肅鈴有視力障礙，因為眼球不能轉動，眼神看起來像在瞪人，個性害羞也不擅交際。



藉此次活動，肅玲開始關心別人，面對人群不再退縮，克服身體與心理的障礙後，更成為班上的自治小市長候選人，她的參選政見之一，就是全校都應該參與、推行「小一生的導航機」公益行動。



肅鈴說：「我要把勇氣分給別人。」從原本不敢與人講話、對家庭及身體感到自卑，藉由服務學習的成長、夥伴的信任與支持，到能夠站上升旗臺自我介紹並大聲說出自己的政見，全班都目睹她的轉變。



圖說：高雄市文府國小學生發起公益活動，學生黃肅鈴（左二）因參與活動，變得有自信。攝影／陳景清