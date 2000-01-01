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寒假育樂營　創客、機器人當紅 (2017/1/11)
 

　楊惠芳、陳中興／連線報導

　寒假快到了，新北市、桃園市政府及國防部開辦多項育樂營隊，除了傳統體育和知性藝文活動外，新北市結合創客體驗，桃園市多校將科技機器人融入營隊課程，國防部也首次舉辦「戰場抗壓體驗營」，其中最特別的是戰場心理抗壓模擬訓練館，學員可透過五感體驗戰場實況。

國防部首辦戰場體驗

　國防部將在二月七日到九日，首度開辦全民國防教育「寒假戰鬥營」活動，包括「北部戰場抗壓體驗營」、「南部戰場抗壓體驗營」、「鐵衛挑戰營」、「海軍艦艇參訪營」、「空軍氣象體驗營」、「藝術研習營」、「國防科學基礎科技實作研習營」，以及空軍七大基地、空軍官校參訪營等，共計十五個營隊。國防部表示，因應家長、學生的建議，寒假戰鬥營招募對象擴大到「國中」以上在學學生。

新北提供逾兩萬人次

　新北市教育局從一月二十日到二月十二日，辦理一系列寒假育樂營，總計開辦五百六十九班，提供兩萬一千九百九十四人次報名參加。其中集美國小結合健康促進及創客體驗的概念，開設體育競賽類和手作體驗營隊；義學國小有版畫、手作布包、手工卡片、創意科學等營隊；龍埔國小結合時下流行的桌遊體驗、韓風流行舞蹈等。

桃市多校推技能研習

　桃園市國中小學寒假育樂營分六大類，許多學校把機器人課程排在技能研習類，包括大有國小「甲蟲機器人營」；中壢區元生國小開設兩班機器人育樂營；林森國小有電動機器人社；桃園區會稽國小的營隊直接取名為「機器人」。辦理服務公益類營隊的學校比較少，中壢區普仁國小開辦的寒假小志工服務，主要是清掃學校環境。
 
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