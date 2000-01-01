楊惠芳／臺北報導



文化部主辦、臺北書展基金會承辦的「二○一七臺北國際書展大獎」得獎名單昨天揭曉，小說類由作家蘇偉貞、馬家輝及黃錦樹獲獎；非小說類由魏明毅、魚凱和劉克襄獲獎。今年特別增設的編輯獎，自製類由行人文化實驗室榮獲，非自製類由群學出版獲得。



本屆參賽作品總計小說獎小說類九十五件、非小說類三百零一件，編輯獎九十五件。小說類的評審總召劉克襄表示，小說獎的數量和總類愈來愈多，對評審來說是很大挑戰，得獎作品各有特色。



蘇偉貞的《旋轉門》，以逝世十二年的丈夫為原型，形塑出主人翁大疤，以及大疤死亡後的世界，把新生與死亡的時空錯置，透過小說將死亡透徹、精闢分析。蘇偉貞表示，雖然現在出版業衰微，但更提醒自己要寫出「可以留存下去的作品」。



黃錦樹的作品《雨》，是一本短篇小說集，來自馬來西亞的他，從家族記憶著手，透過用雨作畫的方式，串聯出一本描述家族故事的書。馬家輝的《龍頭鳳尾》，則描述一九三○年代的香港，在充滿黑道的環境中，發生離奇動人的故事。馬家輝表示，寫小說非常費力，他五十三歲才出第一本小說，可能是這輩子唯一一次。



非小說類由魏明毅的《靜寂工人》、魚凱《公門菜鳥飛》及劉克襄的《虎地貓》獲獎，反映臺灣目前最需要關切的問題。



圖說：臺北國際書展大獎「非小說類」首獎劉克襄《虎地貓》（右二）、魚凱《公門菜鳥飛》（左一）、魏明毅《靜寂工人：碼頭的日與夜》（左二）。攝影／高修民