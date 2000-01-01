教育部統計處公布「國小教育支出調查概況」，去年有七成、約八十四萬名國小學生參與校外補習，各類補習支出總額高達六百零一億元，其中八成是補習學科，兩成補習藝文和運動類。



十二年國教實施後，竟然還有七成小學生補習，不但未減輕升學壓力，反使補習之風更甚以往。受精英教育價值影響，十二年國教免試入學、適性多元的實踐，困難重重。由於國中會考仍是升學關鍵，家長擔心敗在考試成績，要求孩子補習加強會考的學科。形同軍備競賽式的補習蔚為風氣，造成補習班林立的奇觀。



臺灣的學生從國小到高中，多數掙脫不出補習妖魅。兒福聯盟調查，發現高中職學生早上六點半就得出門，逾三成的學生直到晚上九點才回到家，若補習班離家較遠者，回家還要更晚。九成五的學生每天睡不到八小時，甚至有四成只睡四到六小時，臺灣的學生過度勞累，長時間上課不但影響學習效果，更嚴重損及學生身心健康和成長。



欲擺脫精英教育迷思和實施全面免試入學的教改，學校和家長是最大的阻力。適性多元發展、摒除考試成績是教育最大的挑戰。教師應該把培養學生興趣、發掘潛能當作責任和教學目標，學校不再以考試成績考核教學；大學入學依其學習過程、成就和口試來錄取。如此或可改變家長思維，導正補習歪風。