阮筱琪、沈育如╱臺北報導



農委會去年宣布全國國中小學營養午餐必須使用「四章一Q」食材，農委會副主委陳吉仲昨天說，今年二月起，將在北、中、南、東部各選一個縣市試辦，三月、四月備妥作業後，九月全國上路；由於各縣市餐費漲幅不一，擬由中央、地方政府及家長分攤費用。



「四章一Q」包括CAS有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章，以及有追溯來源功能的QR Code。



陳吉仲表示，北區試辦縣市為新竹縣市，因為當地九成七國中小是自設廚房製作營養午餐，較容易接軌；東區試辦縣市為臺東縣；中部及南部試辦縣市，將在十二日開會討論確定。



陳吉仲說，每個縣市的午餐餐費成本增加幅度不同，目前各縣市一餐費用從三十五元到六十五元都有，但以新北市來說，每週已有一餐是有機餐，其他四餐也用吉園圃食材，上漲空間較小，桃園也類似；基隆、新竹縣市等，餐費可能就有波動。



陳吉仲說，各縣市成本狀況不同，須針對個別縣市討論，目前未定案，但以日本為例，若一餐漲五元，中央政府會負擔兩元，地方政府負擔兩元，家長負擔一元。



全國家長團體聯盟發言人吳福濱表示，以家長立場會認同農委會的作法，午餐食材不僅有機認證，也有安全標章，生產過程履歷也能追蹤，家長可更放心。至於午餐費用因此調漲，吳福濱說，每一餐成本可能增加三元到五元，漲幅不多，目前經濟也不景氣，建議由政府負擔，地方負擔四成，中央六成。