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迎青春期　北市濱江學童寫情書給自己 (2017/1/10)
 

　阮筱琪╱臺北報導

　臺北市濱江國小健康教育教師卓家意與林怡潔，設計一系列十堂課的青春期課程，內容包括認識青春期身體與心理變化，了解夢遺與月經，生殖器保健方式，衛生棉使用方法等，希望學生對青春期有正確的了解，並以健康的態度來面對。昨天進行第九堂課，讓學生寫情書給自己；本週五第十堂課還會送學生小禮物，「慶祝」大家即將邁入青春期。

　「我們要從小孩變成大人了，這世界上沒有一個人是十全十美，沒有缺點的。雖然你長得沒有很高，但是運動神經不錯，未來也許可以成為運動家。」這是學生黃柏愷寫給自己的情書。陳豊幃則是寫：「選模範生時，你沒有選上，我看到你傷心到要哭出來，想給你一個大擁抱，你永遠是我心中的模範生。」楊采睿寫：「雖然你的游泳技巧不是很好，還是很努力的練習；你總是努力不懈，你總是勇敢去面對許多的困難，我就是喜歡這樣的你。」

　卓家意說，許多學生不喜歡甚至討厭青春期，因為這個階段的身體與心理轉變，讓他們覺得「是一種麻煩」；透過寫情書活動，可讓學生了解自己的優缺點，未來在人際關係或交友上，可以懂得自我肯定，也更能互相接納、尊重彼此。

　圖說：濱江國小學生寫情書給自己，肯定自己的優點，也發現自己的缺點。圖片提供╱濱江國小
 
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