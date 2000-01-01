陳景清／高雄報導



為培養年輕農業生力軍，由豐年社與日月光文教基金會主辦的「高職農校策略聯盟」九日啟動，由農委會主委曹啟鴻主持，豐年社整合高雄與屏東十五家農業上下游企業，提供高雄市旗山農工及屏東縣佳冬高農兩校的農科學生一百四十個見習、工讀名額，以及七十個就業機會，農校生的薪資最高可達新臺幣三萬元。



曹啟鴻表示，國內農業從業人口平均約六十二歲，培養年輕農業生力軍刻不容緩。他說，農委會過去主要輔導農校學生前往農業改良場、農場，或向大佃農見習，著重農業生產技術的體驗與學習。這次豐年社整合產官學資源，成立以旗山農工與佳冬高農為核心的策略聯盟，著重農業上下游企業的見習或工讀，除了讓學生學習農業生產管理以外，也重視學生對企業運作的了解，例如行銷、品牌、通路、財務、創業、網路行銷等，讓學生學習賺「生產財」外，還懂得賺「管理財」。



曹啟鴻舉例表示，鴻圃種苗負責人蔡濰丞曾誤入歧途，後來在番茄嫁接工作中找到興趣與自信，獲選第三屆百大青農，自家六分地種苗場除了穩定提供番茄嫁接苗給南臺灣農民，更自產玉女小番茄直銷市場，近期將與連鎖烘焙業者契作。學生在該農場見習或工作，除了可以學習番茄嫁接技術，更可能學習通路契作及建立品牌直銷市場。



圖說：為培養年輕農業生力軍，豐年社與日月光文教基金會主辦「高職農校策略聯盟」。攝影／陳景清