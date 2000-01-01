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防小校裁併爭議　剩一名學生也要開班 (2017/1/10)
 

　沈育如、洪素蓉、阮筱琪、張彩鳳／連線報導

　行政院昨天公告《公立國民小學及國民中學合併或停辦準則》，除非「學區有選舉權的人連署，超過二分之一同意」或「無適齡學生」，否則學校只要有一名新生也要繼續開班，不能輕易廢校。

　苗栗縣新開國小去年學生數未達三十人，陷入廢校危機，經過縣政府評估後，最後保留轉型為特色學校。行政院昨天公告公立國中小的合併或停辦準則，避免發生類似新開國小的爭議，明天起生效。

　教育部統計，一百零四學年五十人以下學校，國小有三百七十四所，國中十六所。教育部國教署副署長許麗娟表示，依據準則，五十人以下小校，縣市政府可鼓勵採混齡編班、混齡教學，或將學校委託私人經營。即使新生或各年級的學生只有一人，也要開班。

　許麗娟指出，除非「學區有選舉權的人，書面連署超過二分之一同意」或「確定無適齡學生」，學校才可以停辦。但「鄉鎮市區內只有這一所國中或國小」或「學生到鄰近同級學校上課交通不便」，學校就不能停辦。

　臺東縣表示，依照規定辦理。花蓮縣不僅讓小校存在，教育處長劉美珍還要求教師做好與他校交流活動。

　澎湖縣教育處長許文喨說，會依準則辦理，但澎湖縣私人辦理實驗教育機構也許可行性不大；若是公辦民營，則要校長、教師、社區人士同意，牽涉較廣。　

　苗栗縣教育處副處長葉芯慧表示，去年在會議上已向教育部表達，希望從學生學習、同儕互動的良性發展方向考量，而不是地方家長反彈，就順從民意保留學校。葉芯慧強調，若法令通過，教育處只能配合，但攸關學生的學習和成長，希望教育部再多考量。

　全國家長團體聯盟發言人吳福濱表示，教育部不輕易廢校的立意良善，不過，如果同年級只有一個學生，沒有同齡同學相互學習，或混齡編班，和學長姐一起上課，對學習和成長仍有影響。
 
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