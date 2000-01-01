報導／洪素蓉



由大學教授轉戰臺東縣教育處長的劉鎮寧，前不久在臺東縣議會接受議員質詢時，議員要求說出與會的全縣一百多個國中小學校長名字，劉鎮寧沒有被考倒，一一介紹每個校長，名字毫無差錯，獲得議員欽佩的掌聲。遠從屏東被聘來臺東的教育處長劉鎮寧，才半年已經進入狀況，展現不凡的行政功力。



臺東在過去一年，遭遇兩大教育難題，一是校園遭颱風重創五次，二是臺東縣國中小學學力檢測在全省各縣市敬陪末座──面對臺東兩大難題，劉鎮寧仍堅毅的引領臺東教育完成脫困的嚴峻挑戰。



從進修到研究



永不拒絕思考訓練



劉鎮寧說，上任之初各界都懷疑，為何由他擔任臺東教育推手。劉鎮寧笑著透露，自己民國七十二年進入臺東師專就讀後，就與臺東教育工作結下不解之緣。



劉鎮寧說：「七十七年從臺東師專畢業分發到高雄市的國小服務，我期許自己能夠成為稱職的好老師，在工作崗位上不敢有半點鬆懈，始終懷著對教育工作的熱愛，將教育工作當作一生的志業。」



從小學教職開始，歷經了級任導師、輔導組長、教育局國語指導員、市政府道安會報教育分組組員、輔導主任、青少年輔導計畫輔導團團員、國民教育輔導團道德與健康科輔導員、教務主任、校長等職務，在每一個階段、每一次任務，他總是抱著勇敢面對的心情而努力：「當你不計較個人利害得失，只問耕耘時，大家都能明顯感受到你正面、積極和樂觀的心態。」



「學然後知不足」，一直是劉鎮寧對自己的要求。他相信在終身學習的時代，唯有不斷的進修，才能免於與時代脫節，持續提升教育品質，增進教學和行政的績效。所以，他在民國八十六年進入國立中正大學成人及繼續教育研究所碩士班就讀，接著順利考上博士班，經過三年多的學術洗禮，在九十二年取得博士學位。



為使自己的學術研究和過去累積的實務經驗能擴充精進，五年前，他做出另一項重要的人生決定──辭去國小校長職務，轉任國立屏東教育大學師資培育中心教師，再次為教育理想勇敢的跨出一大步，期許自己能夠在學術機構，以研究和教學協助每個願意投入教育事業的夥伴，也期許自己更用心的去體會生活周遭的人、事、物，將熱情、承諾與行動，貫穿在對教育工作的執著之中。



貫徹三理念



為教育注入動能



劉鎮寧強調有三個很重要的理念，是教育工作的價值中心。第一，是思考人的本質，並為學生營造良好學習環境；學校有責任為學童的群性發展奠定利基，並引導學習。



第二，是建構清晰的發展藍圖，比如從品德教育的推動，到日常生活的實踐；從正向管教的落實，到校園倫理的體現；從多元智慧的導入，到多元展能的氣象。



第三，是學校校長要以專業領導，形塑優質校園。因此他積極要求校長作為領導人物，要能建構、實踐和檢視願景的達成。



劉鎮寧擔任教育處長後，經常省思還能為教育做什麼？他相信臺東縣鄉親和教育夥伴只要齊心努力，一定會看到令人感動的喜悅。



圖說：從國小教職到大學師培中心，劉鎮寧在杏壇經歷完整。攝影／洪素蓉