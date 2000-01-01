沈育如／新北報導



農曆新年快到，新北市政府昨天宣布「國家清潔週」開跑，並透過三十二名受訓完成的社區防蚊師，在鄰里推動防蚊大作戰。目前巡檢路線已超過七十八公里，相當於四百公尺的操場跑道一百九十五圈。其中新莊區建安里里長王永華，除了在社區推廣外，也到附近民安國小，教製作防蚊液與捕蚊罐，讓防蚊觀念從小扎根。



新北市環保局長劉和然表示，冬天還是有蚊子，防治登革熱不能掉以輕心，尤其地下停車場等死角更要注意；新北市已培訓三十名社區防蚊師。防蚊師成員，除了里長也有許多志工，透過兩天十六小時的培訓，不僅熟悉登革熱相關法規、辨識蚊蟲種類，更學會採樣，與居民一起巡檢、清除病媒蚊。



王永華表示，平常宣導「巡、倒、清、刷」觀念時，發現很多民眾以為只要將花盆底下的集水器積水倒除即可，不知要澈底刷洗，才能根絕病媒蚊，目前社區已有七十多名志工幫忙宣傳。



板橋區富貴里里長詹汝也說，以前宣傳清除積水容器，只能說「水桶要倒放，不要有積水」兩句話，效果有限，受訓成為防蚊師後，還能教大家製作防蚊液、捕蚊罐，三不五時在里內巷弄巡邏，閒話家常之餘，也宣傳防蚊觀念，效果很好。



圖說：新北市社區防蚊師教導民眾清除病媒蚊滋生源。圖片提供／新北市政府