新年伊始，教育界傳出大家期待已久的訊息。一百零六學年將有十五所公立高中職參與完全免試入學招生，讓鄰近國中畢業生，不用比國中會考成績，也不用看在校成績，原則上只要報名就錄取。這是十二年國教從一百零三學年實施以來，高中職首度真正的免試入學，雖然來得有點晚，規模也不是很大，但總是好的開始。



十二年國教推動的初衷及規畫的重點，就是扭轉以考試為核心的傳統國中教育，讓國中畢業生全程免試免費就近升入高中職，一方面紓解升學壓力，讓國中教學回歸正常；另方面學生快樂適性學習，培養多元能力。總的目標是促進教育機會均等，落實社會正義理念。



理念很好，卻不易一步到位。囿於明星高中藉考試掄才的傳統思維與便利作法，國中會考成了高中入學的關卡，助長了補習風氣，也讓人們懷疑免試入學流於口號，成了「假免試」。現在教育部踏出完全免試入學的第一步，我們對勇於參與的十五所高中職的用心良苦，要表示嘉許。



當然，這十五所高中職都是社區型學校，免試入學問題不大，如何讓全國高中職都優質化，吸引社區內學生就近就學，還有漫長的路要走。教育部宣示，一百零七學年，除擴大辦理的學校外，還將首度推動全區完全免試入學，此一政策值得支持，更希望明星高中能夠參與完全免試入學計畫，兼顧扶弱、普及、精英並重，還能把學校辦好，讓英才遍地開花，那才是真正的明星學校。