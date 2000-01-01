劉偉瑩／臺北報導



校長除了辦教育，走出學校仍為弱勢孩子做公益。三十幾位校長組成全國第一個以校長為主的臺北市菁鐸獅子會，農曆年前啟動送年菜到偏鄉活動，希望讓弱勢學童過個快樂年。這群校長中，有的幼年家境清寒，有的長期服務偏鄉地區，比任何人都了解弱勢家庭的需求，他們希望以經驗和人脈等「軟實力」，幫助更多人。



菁鐸獅子會成立於去年十月，成員多為現任或退休校長，為了回饋社會而凝聚。



創會會長、臺北市社子福安國中校長施俞旭，家族原本財力雄厚，兄弟都念貴族學校，不料發生石油危機、美國反臺灣鞋類傾銷等事件，家族企業倒閉，家人甚至藏在廁所裡躲債。



施俞旭因此放棄醫學系，考上師大生物系公費生成為教師。他希望鼓勵更多人，在校長任內更致力照顧弱勢學生，把一間流氓學校翻轉成明星學校。



臺北市忠孝國中校長陳澤民，出身於破碎家庭，為了感念老師的照顧，初任校長就選擇蘭州國中。



該校弱勢學生比率高，陳澤民推動夜間讀書，請校友陪讀，並設置獎助學金；成立管樂隊，讓全校四分之一的學生能免費學習；還推動拳擊運動，四年拿了三百多面獎牌，培養十多名國手。他感謝許多社會資源的投入，所以響應菁鐸獅子會。



圖說：以校長為主的臺北市菁鐸獅子會送年菜到偏鄉，學童抱著滿滿一箱年菜，笑得好開心。圖片提供／施俞旭