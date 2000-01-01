報導／吳啟綜



效力於美國職棒大聯盟遊騎兵隊的日籍強投達比修有，最近話題不斷。他今年球季結束合約到期，將成為自由球員，除了美國媒體報導，遊騎兵隊有意用六年兩億美元（約新臺幣六十四億元）合約留人，他將成為第一個年薪超過三千萬美元的日本球員以外，最近他上傳能「左右開投」的影片，讓人驚訝連連。



左右手都能揮棒打擊的棒球選手很常見，但左右手都能投球的投手卻很少見。有「混血王子」之稱的達比修有從日本職棒挑戰美國大聯盟，靠的就是速球與變化球，他最快球速可達一百六十公里，球路有近十種，包括曲球、滑球、快速指叉球、卡特球、伸卡球等，慣用右手的他最近秀出用左手投曲球、滑球的影片，而且直球球速達一百三十公里。不過，這是達比修有訓練身體平衡的特殊課程，他說，球季開始後，他還是用右手投球。



達比修有的訓練課程除了用左手訓練身體平衡外，他在日本的棒球訓練營還有地板翻滾、拳擊與自由格鬥等訓練課程，日本職棒北海道火腿隊「二刀流」大谷翔平最近也參加該訓練營，在達比修有的妻子──格鬥專家山本聖子指導下，收穫不少。



美國大聯盟近年來也有一個「左右開投」的投手范迪特，兩手都投得不錯，他用右手投球時，極速可達一百四十五公里，換到左手，球速還可達到一百三十七公里，他擅長曲球、滑球。他特別訂製「六指手套」，在場上換手投球，不用下場換手套。



范迪特在二○○七年選秀會被洋基隊挑中，二○○八年第一場在小聯盟的比賽，吸引全美目光，因為他和左右開弓的敵隊打者誰也不願先決定要用哪手投球、打擊，雙方大玩數分鐘「你換邊，我就換手」的遊戲，之後大聯盟為了化解這樣的尷尬，特別新增規定，投手必須在投球前讓包括主審、跑者、打擊者在內的人，都明確知道他要用哪一隻手投球，而打者可以依此決定要站哪一邊。



二○一五年，范迪特登上大聯盟，最近兩個球季待過奧克蘭運動家隊、多倫多藍鳥隊與西雅圖水手隊等三支球隊，總共投了五十一局，雖然只被打出四十六支安打，投出四十二次三振，但防禦率四點九七稍微偏高。



左右開投奇才 臺灣也有



其實美國大聯盟在十九世紀就曾出現一個「左右開投」的投手——莫蘭，他待過紅襪隊、巴爾的摩金鶯隊等，他因為右手受傷，所以改用左手投球，右手傷好後，就左右開投。



莫蘭在大聯盟待了十三個球季，獲得兩百八十四場勝投，投手防禦率三點零五，曾投出無安打比賽。



國內高中也有一名左右開投的投手，他是普門中學棒球隊的薛育鈞，右投最快球速是一百三十公里，左投最快約一百二十二公里，兩手的速差大致在八公里到十公里。



薛育鈞是左撇子，但家人慣用右手，成長過程中慣用手就被改成右手，結果兩手都投得不錯，他左手和右手球路相同，除了直球，都可以丟滑球和曲球。