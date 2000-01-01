陳景清／高雄報導



「英語教育必須做中學，確實教會，比把課程教完更重要，以能力指標取代進度，只有教師改變教法，才能改變學生。」推動偏鄉學生英語教學實驗計畫的實踐大學教授陳超明說。



高雄市教育局從一百零二年推動英語學習成效實驗計畫，昨天在衛武營藝術文化中心舉辦成果發表會，透過教師現場演示教學，學生活潑的外語歌謠唱跳，展現學生學習英語的自信；教育部次長蔡清華、高雄市教育局副局長戴淑芬、立委林岱樺與陳超明，現場共同接下學生製作的感謝卡與成果冊，見證偏鄉校園推動英語實驗計畫具體成果。



蔡清華表示，參與實驗的國中小學生，在短短的時間內，便不再需要補救教學，學習興趣也提升許多，讓大家看見這項英語學習實驗計畫的成效。



美濃區學生陳右理說，對於英語課充滿期待，尤其玩遊戲記單字，讓不喜歡英語課的同學都愛上英語課了。



汕尾國小英語教師Cindy提到，六年級學生Ricky原本害羞退縮，低年級成績中等，三年級接觸專案英語課程後，成績都能保持九十分以上，且常拿滿分，不僅增加學習信心，帶動其他學科成績，個性也變得開朗大方，常主動幫助其他同學，這些改變讓媽媽也很驚喜。



圖說：高雄市英語學習實驗計畫昨天在衛武營舉辦成果發表會，教師將英語教室現場搬到舞臺上。攝影／陳景清