

有一篇網路文章，談幾名年輕人創造了「臺灣最美的教科書」，這幾年不時流傳，未被遺忘。最近，他們發起第二波教科書改造計畫，再度受到矚目。



他們是幾名交大畢業的九○後年輕人，都曾到歐洲當交換學生或遊學，共同的體驗是歐洲美得像畫，街景很美，設計品很美，連宿舍的罰款單都很美。為什麼臺灣可以這麼醜？他們認為，根源在沒有從小接受良好的美感教育，於是決定從學生每天盯著幾個小時的課本做起。



他們組成「美感細胞」團隊，在二○一三年發起教科書改造計畫。自己不懂設計和教學，就把想法貼在網路上，吸引了一群設計師、插畫家和教師加入幫忙；沒有印刷費，出版社也不願投資，就透過網路募資。



他們設計的教材，排版、用色、插圖都融入美感，也刻意大片留白，作為學生的創意空間，國語教材上有部首貼紙，學生可以拼貼造字，甚至設計了迷宮。送到小學生手上時，全都驚呼連連，認為好看又好用。



這個故事經網路流傳，在國內引起熱議，教科書出版社主動與他們聯繫，還紅到大陸。八○後、九○後的網友反應最熱烈，留言說：「為什麼我們那時候，沒有這種美且有意思的教科書？」



教育部美感教育計畫，預算是五年四十億元；一○七課綱也很強調美感教育。然而，審美，不來自填鴨式教育，必須從小耳濡目染。推動美感教育，何不從學生學習的最小處做起？