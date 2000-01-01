陳景清／屏東報導



屏東縣高樹鄉新南國小日前有來自八個國家的三十六名外籍學生到訪，學生驚喜相見。外籍生與這些偏鄉學生超熱情的擁抱，學生興奮的心情全寫在臉上。



新南國小的「國際學伴計畫」，學生平常利用電腦視訊英語談天，這次終於見面，外籍學生還與新南學生一起打棒球，分享傳統舞獅及檳榔船活動。



新南國小校長陳淑蕙表示，學校舉辦一百零五學年度「國際學伴計畫」，高年級學生每週都透過視訊，互動對話一小時，學習英語的同時也提升國際視野。



除了讓外籍生與本地學童透過視訊互動，也在每學期末安排一次「相見歡」。



新南國小四年級學生林榆婕說，看到本尊才發覺俄羅斯外籍生Keti姐姐好漂亮；首次參與小學伴相見歡活動的Keti說，很開心有機會與學童視訊交流，透過近距離實際相處，相信能有更深入的互動與分享。



六年級學生徐傑菲為了向德國大哥哥解釋什麼是廟會，特地製作神轎，作為相見歡的禮物，還查詢相關知識翻譯成英文方便解說。



陳淑蕙說，透過交流計畫，不但可讓學童學習英語會話，也帶給學童更多的文化刺激，讓學童明白，即使英語不好或對方來自非英語系國家，也能利用豐富的肢體語言互相交流。



圖說：屏東縣高樹鄉新南國小的學生與外籍學生，平常利用電腦視訊進行英語會話，相見非常開心。攝影／陳景清