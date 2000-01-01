報導‧攝影／陳壁銘



臺科大工業設計研究所畢業的黃新雅，在大學時代就對錫的工藝感興趣，在國立臺灣工藝中心提出的「工藝新趣」計畫中，剛好有媒合學生和國家認證的工藝師學習機會，她於是參加計畫，展開錫工藝製作之旅。



師承錫工藝大師陳萬能的黃新雅表示，當時陳萬能老師因為工作過於忙碌，無暇傳授錫工藝的技巧，一開始老師婉拒了好幾次，但她為了習藝，除了打了數通電話拜託之外，也南下鹿港登門造訪陳老師，希望收她為徒，最後終於獲得老師點頭答應。



黃新雅和研究所同學賴思羽及大學學姐陳怡珊共同成立品牌公司兩年，去年九月在募資平臺計畫募集四十萬元，結果吸引三百萬元的挹注，錫工藝的創新技巧受到高度的肯定。



黃新雅表示，錫工藝進入門檻較低，不像其他行業要有昂貴的製作設備，而且錫只要在攝氏兩百多度的高溫下就可熔化，在家使用瓦斯爐就可動手試做，試做的機會多一點，作品才有創新的可能性。



錫工藝的製作過程大約分為五個階段，從灌鑄、修剪、打磨、冷鍛到拋光都要逐一完成。黃新雅在剛開始練習錫工藝製作時，有一次還不小心被高溫的液態錫燙到手，但她認為這些都不算什麼，反而是同一件作品要重複做七八十個才是累人，製作時一定要非常有耐心才能完成，她希望透過創新的研發，讓錫工藝作品融入日常生活中。



錫工藝重要步驟

1.灌鑄是錫工藝製作的第一步。

2.透過修剪將錫工藝作品修出想要的外形。

3.打磨是將不均勻或銳利的地方加工處理。

4.冷鍛是以鐵錘敲出外形，並加強作品硬度。

5.拋光能使錫藝作品看起來閃閃發亮。



圖說：黃新雅（左二）和賴思羽、陳怡珊共同成立錫工藝製品的品牌公司。