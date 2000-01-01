楊惠芳／臺北報導



十二年國教完全免試入學正式起跑。教育部長潘文忠昨天宣布，今年九月，將首度有十五所公立高中職參與完全免試入學招生，不再採計國中會考成績，也不會看在校成績。一百零七學年，除擴大辦理的學校外，還將首度推動全區完全免試入學，目前有可能參與的縣市包括基隆、臺東、馬祖及澎湖。



教育部次長林騰蛟表示，今年首度實施完全免試的高中職學校，共有十五所，每所高中職將可以對應三所到八所鄰近的國中，各校簡章預定一月十六日公布。原則上，目前就讀國三的學生將可循完全免試入學管道升高中職，不需國中會考成績，也不會看在校成績，如果超額時，將依志願序和多元表現錄取。



林騰蛟說，這十五所高中職都是社區型學校，原則上，學生報名就會錄取，但如果超額時，將會列出正取和備取，完全免試名額如果未招滿，則回流到一般的招生名額。



林騰蛟表示，一百零六學年度是單一學校「完全免試」，首度辦理免試的十五所學校，包括新北市金山高中、雙溪高中，臺南市的國立白河高工、國立後壁高中、國立玉井工商，花蓮的國立玉里高中、光復商工、花蓮高農，臺東的國立關山工商、成功商水，以及澎湖海事、國立馬祖高中、南投的國立仁愛高農、高雄市六龜高中、國立蘇澳海事。