阮筱琪、劉偉瑩、陳中興、張彩鳳／連線報導



一例一休衝擊持續發酵，醫院龍頭臺大醫院昨天宣布四月起週六將全面減少門診，週六部分科別擬集中到兒童醫院看診。有校長憂心表示，影響最大的是學校的工程，由於平日學生要上課，儘可能不讓工程影響學生學習，往往會利用假日趕工，這麼一來工程成本會增加。



高醫附設醫院日前率先宣布，農曆年後夜診、假日門診縮減至少四分之一；林口長庚醫院婦產科取消國定假日及例假日的非緊急醫療需求剖腹產手術；桃園市地區醫院及診所，因人力成本增加，紛紛調漲行政管理名目的「掛號費」，從原先一百五十元提高到兩百元。



中華郵政公司兩百八十七間週六營業半天的郵局，將有一半調整為不營業，其餘一半週六營業時間會從半天延長為一天，限時掛號信件週六和週日也將不投遞，預計二月中旬開始實施。運輸票價部分，臺鐵和高鐵都表示農曆年前不會漲價；但國光客運四日起，五條營運路線包括臺北到員林、南投、埔里、日月潭、嘉義等大幅減班。偏鄉學童仰賴的南投客運調整發班時間，可能導致學童沒車搭。



實施「一例一休」，商家紛紛漲價，行政院長林全表示，企業乘機漲價，卻未將應有的獲利回饋給勞工，都不應該被接受，且法律上本來就有一定的罰則。