沈育如／臺北報導



交通大學畢業生陳慕天、林宗諺及張柏韋等人組成的「美感細胞團隊」，在二○一三年發起「美感細胞──教科書再造計畫」，邀請國內設計師和插畫家，為國小一、三、五年級設計國語科補充教材。該團隊昨天發起第二季募資，目標是二月底前能募到三百五十萬元，預計為三千名小五生設計國、英、數、社、自五科的補充教材。



張柏韋表示，希望補充教材透過設計師的創意，在排版、用色及插圖融入美感，例如課本刻意留白，成為學生的創意空間；國語補充教材有部首貼紙，讓學生上課可以拼貼造字。



第一季的補充教材提供全國六十所國小，共一千九百名學生使用。張柏韋說，第二季預計印製五科補充教材；負責數學科的插畫家方序中表示，「如何透過設計，把數學變有趣」是最大挑戰，他預計讓學生成為小偵探，自己推理和尋找線索。



宜蘭縣南屏國小教師沈欣文，曾使用第一季的國語科補充教材。沈欣文表示，教書超過二十年，第一次使用具設計感的教材，學生上課時很興奮，氣氛不再死氣沉沉，「好像醒來一樣」。例如教到「我的夢想」，學生自己發現標題正看、反看都有不同解釋，全班七嘴八舌討論，也分享自己的夢想。



沈欣文說，班上的自閉症學生，特別喜歡這本補充教材，傳統教科書文字多、圖片少，但補充教材卻相反，還有大片留白，「讀起來比較輕鬆」。



圖說：陳慕天（左起）、張柏韋、賴政宇、林宗諺組成「美感細胞團隊」，發起美感教育計畫，全面改造國小教科書。攝影／高修民