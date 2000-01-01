關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
留白當作創意空間　部首貼紙用來造字
美感教科書　添學童學習興趣		 (2017/1/6)
 

　沈育如／臺北報導

　交通大學畢業生陳慕天、林宗諺及張柏韋等人組成的「美感細胞團隊」，在二○一三年發起「美感細胞──教科書再造計畫」，邀請國內設計師和插畫家，為國小一、三、五年級設計國語科補充教材。該團隊昨天發起第二季募資，目標是二月底前能募到三百五十萬元，預計為三千名小五生設計國、英、數、社、自五科的補充教材。

　張柏韋表示，希望補充教材透過設計師的創意，在排版、用色及插圖融入美感，例如課本刻意留白，成為學生的創意空間；國語補充教材有部首貼紙，讓學生上課可以拼貼造字。

　第一季的補充教材提供全國六十所國小，共一千九百名學生使用。張柏韋說，第二季預計印製五科補充教材；負責數學科的插畫家方序中表示，「如何透過設計，把數學變有趣」是最大挑戰，他預計讓學生成為小偵探，自己推理和尋找線索。

　宜蘭縣南屏國小教師沈欣文，曾使用第一季的國語科補充教材。沈欣文表示，教書超過二十年，第一次使用具設計感的教材，學生上課時很興奮，氣氛不再死氣沉沉，「好像醒來一樣」。例如教到「我的夢想」，學生自己發現標題正看、反看都有不同解釋，全班七嘴八舌討論，也分享自己的夢想。

　沈欣文說，班上的自閉症學生，特別喜歡這本補充教材，傳統教科書文字多、圖片少，但補充教材卻相反，還有大片留白，「讀起來比較輕鬆」。

　圖說：陳慕天（左起）、張柏韋、賴政宇、林宗諺組成「美感細胞團隊」，發起美感教育計畫，全面改造國小教科書。攝影／高修民
 
留白當作創意空間　部首貼紙用來造字
美感教科書　添學童學習興趣
神祕棋士曝光　AlphaGo幕後推手
墨民眾抗議油價漲
「社論」建中不招女生　理由牽強
因應一例一休　醫院減診　學校工程成本增
中小學教師退休　教長：最高延到60歲
車輛噪音取締
尋古蹟聽導覽　文資App搞定
臺科大生肖設計賽　吉利雞年獲金獎
苦練換來國際肯定　游秉庠優游調酒世界
關懷少觀所學生　鼓勵投稿自我突破
苗縣鮭魚回流計畫　留住42績優生
新北石門學生練高球　揮桿秀成果
南市七股觀察黑琵生態　明信片寫心得
高市外師巧思　學童踢足球說英語
中市太平學生獨立研究　抱回三獎項
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.