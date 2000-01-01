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學生受傷敷藥　教部：校護可適當處理 (2017/1/5)
 

　沈育如、阮筱琪／臺北報導

　學校護理人員可以幫學生處理傷口嗎？媒體報導，自今年元旦起，教育部要求學校護理人員，沒有醫師處方箋就不能幫學生換藥。對此，教育部長潘文忠昨天表示絕無此事，學生受傷不嚴重，校護可以適當處理，但如果嚴重，校護也可緊急敷藥，並送往醫療機構；教育部最晚下週行文給各校，說明用藥依據與處理。

　根據媒體報導，不具醫師資格者，就不能執行醫療業務，因此教育部自元旦起，要求校護若沒有醫師處方箋，就不能幫學生處理傷口、換藥，媒體報導包括臺灣大學、成功大學、陽明大學等校，校護都不幫學生換藥。

　潘文忠表示，校園大部分是護理人員，很少有醫生，衛福部的法規在校園確實窒礙難行；教育部去年與衛福部討論，十二月十二日也收到回覆公文，確定學生受傷不嚴重，校護可以適當處理，但如果嚴重，校護也可以緊急敷藥，並送往醫療機構。

　教育部綜規司長黃雯玲表示，衛福部規定用藥有限制，例如優碘分級為「指示藥」，讓校護疑惑是否可以用。針對用藥疑慮，教育部最晚下週會行文給各校，說明用藥依據與處理。

　衛福部醫事司長石崇良強調，衛福部並無禁止校護為學生換藥等禁令，校護基於專業，可幫學生簡易傷口處理。石崇良補充說明，原始公文是民國一百年時，有家長提出希望能在校為糖尿病病童施打胰島素，而函釋只要有醫師處方及家長提供藥品，可由校護協助施打。

　石崇良說，在《護理人員法》及《緊急醫療救護法》規範下，校護基於專業皆可為學生簡易傷口處理，如果傷口太大、太複雜，再依嚴重程度協助就醫轉診。
 
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