阮筱琪、張彩鳳、陳景清╱連線報導



教育部在去年全國科學班總檢討會中，要求臺北市建國中學科學班從一百零六學年起必須男女兼收，因此，傳出將招收女生的消息。昨天簡章審查會議後，校長徐建國表示，學校經過多次會議討論和考量，今年提報簡章時，仍沒有規畫女生名額。



徐建國說，學校有女性教師，若要招收女生，硬體方面絕對沒問題；參考他校科學班女生數量只有個位數，因此，擔憂如果科學班招收女學生，在全校三千多名男學生中，會受到過多關注，導致壓力太大。如果女學生讀建中科學班後又想轉普通班，根本無班可轉，其他學校也不一定會收該校的轉學生。



不過，今年北一女中則提出科學班申請，徐建國也鼓勵有志從事科學研究的女生前往就讀，一樣可以學習。



至於科學班教育指導委員曾質疑，建中只收男生，並未落實性平原則，徐建國舉例，其他傳統男校、女校，例如北一女、中山女中、成功高中等，招一般生時也都限定性別，是否也算違反性平原則？



對於建中的困境，臺中一中校長陳木柱表示，臺中一中美術班也招收女生多年，女學生並沒有適應問題。



高雄中學校長謝文斌指出，雄中自九十八年第一屆科學班就招收女生，每班三十人中，女生只有三人、五人，但沒有因人少而壓力大，也沒有人中途讀不下去而轉走；如果女學生無法繼續就讀，可依轉學考試轉到其他學校就讀，但雄中少有這種情況。