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臺北書展今年不設主題國 (2017/1/4)
 

　楊惠芳／臺北報導

　二○一七年臺北國際書展定二月八日到十三日舉行，書展基金會董事長趙政岷昨天表示，今年不設主題國，以「讀享時光」為主題館，以「我們共同走過的閱讀時代」為主軸，希望帶領讀者一起重新看看臺灣出版的過去、現在及未來，十八歲以下兒童及青少年免費入場。

　其中「回顧臺灣閱讀史，走過大家共同的時光」，特別邀請文訊雜誌社社長封德屏策畫，呈現臺灣從一九五○年代至今的閱讀發展歷程，許多作家的珍貴物件、史料及絕版書也將首度對外展示，包括一九五二年出版的張秀亞《三色堇》、林海音的《城南舊事》及瓊瑤的《窗外》等。《城南舊事》是林海音的自傳體小說，描寫她的童年生活，透過主角「英子」童稚的雙眼，觀看大人世界的喜怒哀樂、悲歡離合。

　封德屏說，屆時現場將分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分。參觀者可隨著不同年代的重要事件，看到各種創作演化，彷彿進入時光隧道，經歷一遍臺灣人共同的閱讀史。

　除了濃濃的懷舊風外，今年也設置「數位閱讀區」，現場將提供電影、廣播、有聲書、VR、AR等，讓參觀者體驗不同媒介的閱讀樂趣。主題館也跟上直播風潮，館內設有「直播室」，將邀請各領域名人暢談閱讀經驗。

　另外，書展期間還會有行動書車運送一千本圖書到偏鄉，讓無法到書展現場的小朋友，也可以享受閱讀的樂趣。
 
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