日本知名作家藤田孝典在《貧困世代》書中寫道：老一輩的人總以其生活經驗來評斷新世代的青年，認為「只要好好工作就會獲得好收入」、「趁年輕要多努力，辛苦只是一時的」、「以前還要更辛苦呢」等，這些過時想法使年輕世代備感壓力。



上一代正逢我國經濟起飛階段，企業求才若渴，年輕人一出校門，就有數個就業機會可供選擇。當時沒有派遣僱用，都以正職任用，老闆為了留住員工，每年加薪並發給年終獎金，工作穩定生活無虞；也不流行房地炒作，結了婚能輕鬆買房，的確是好好工作，就有好生活的年代。



新世代青年所面臨的工作環境，與前輩完全不同。非典型就業（部分時間、臨時工或人力派遣）已達七十九點二萬人，占全體就業者百分之七點○四，時薪與派遣已是青年就業新形態。工作不穩定及無有薪休假；沒有福利和退休金，薪資倒退十六年的狀況，也以年輕人為最。普遍月光族或入不敷出，高漲的房價令人只能望屋興嘆，光是租屋得耗去三分之一薪水，一旦失業即租不起住房，此為遊民年輕化的主因。



理解青年苦勞環境，莫以過時經驗論斷，理應儘速立法保障非典型就業權益。依比率保障非典型就業勞工薪資、休假、福利、退休、獎金與正職相同，落實「同工同酬」。加速基本工資調升，推高整體薪資水準，讓年輕人免於貧困。