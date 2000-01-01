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藝文展館檢測　故宮空氣品質最差
故宮院內二氧化碳濃度超標　環署：各藝文展館將納管　超標會罰款		 (2017/1/4)
 

　劉偉瑩、阮筱琪／臺北報導

　行政院消保處針對十五間大型藝文展覽場所進行查核，結果國立故宮博物院空氣品質最差，二氧化碳平均濃度達一千四百ppm以上，超過一千ppm的限定值。環保署指出，預計一月中旬公告藝文展館納入《室內空氣品質管理法》第二階段管理對象，未來超標將會開罰。

　消保處昨天公布藝文展覽場所建管、消防及空氣品質查核結果，故宮博物院二氧化碳濃度超標。消保官梁明圳說，稽查人員在故宮院內五個地點檢測空氣品質，結果測到二氧化碳的最高值為一千八百ppm，平均值為一千四百八十八ppm；採樣時間是在非假日都已超標，若在假日空氣品質可能更差，建議院方注意入場人數管制。

　環保署空保處專門委員徐淑芷說，複查時，故宮已改善。未來博物館、美術館、電影院和健身房等，將納入室內空品管制，一月中旬公告後，業者須在一年內完成空氣品質維護計畫。

　環保單位將不定期稽查，展館被查到超標就要張貼空品不佳告示，若不依規定張貼，將可開罰五千元以上、兩萬五千元以下；限期改正卻還是不符合規定，將依法開罰五萬元以上、二十五萬元以下，且可按次處罰。

　汐止國泰醫院呼吸胸腔科主任柯延昆說，環境中二氧化碳濃度太高，人的腦神經變得比較遲鈍，思考會變慢，也會出現打哈欠、昏沉等，但人體有保護機制，會自行加深呼吸。在人多的密閉空間，如果感覺頭暈，就要儘快走到戶外或空曠處。

　臺北市石牌國小這學期在地下室會議室，裝設室內空氣監測系統。校長吳勝學說，系統主要是監測室內二氧化碳和甲醛濃度，一旦超標就會亮紅色警示燈，啟動排風扇，降低二氧化碳濃度。北市教育局考慮在全市學校裝設室內空氣監測系統。
 
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