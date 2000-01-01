沈育如／臺北報導



臺北商業大學企管系學生邱邦霖，五歲時就被診斷出腦癌末期，治療過程中，父親因肺癌過世，媽媽劉雅紛則發現罹患三種癌症。樂觀的邱邦霖與媽媽一起抗癌，病情已獲控制，他日前獲得周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金。



邱邦霖五歲時高燒不退，經醫生診斷為腦癌末期，全家頓時陷入愁雲慘霧中，經商的爸爸隨後也發現是肺癌末期，家庭經濟重擔於是全落在媽媽身上，她忙著當臨時工賺錢之餘，還得要照顧兩個病人，多重壓力下，她也病倒，而且是盲腸癌、大腸癌與卵巢癌三種癌症齊發。



劉雅紛雖遭遇無數打擊，仍樂觀面對人生，她說：「癌症不可怕，要對抗它，而不是懼怕它。」丈夫、兒子都生病，劉雅紛孤單抗癌，多次一個人拉行李箱到醫院動手術，還自嘲說自己像空姐一樣。她回憶，邱邦霖當時才念國小，丈夫又罹癌去世，她一直告訴自己不能倒下；喜歡藝術的她，全靠繪畫忘記病痛。



邱邦霖表示，一路走來，最感謝的人就是媽媽，也從媽媽身上學會勇敢對抗病魔；有好歌喉的他，喜歡拿朋友送他的吉他自彈自唱，希望有一天能當歌手，分享母子抗癌的心路歷程。



圖說：邱邦霖（右），和媽媽劉雅紛（左）一起樂觀抗癌，日前獲周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金。攝影／沈育如