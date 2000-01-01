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食育大使徵召百名　促用吃改變世界 (2017/1/3)
 

　阮筱琪╱臺北報導

　有些兒童喝過花生湯卻沒看過帶殼的花生；臺灣號稱美食王國，但食安問題層出不窮。臺灣食育協會昨天發起，將號召一百名臺灣食育大使，致力推廣在地、當季農產，並促進城鄉交流和偏鄉兒童的食育工作。

　臺灣以農立國，但現在農村卻面臨農民老化、收入降低等困境，食安問題也不斷發生；由作家張大春、麵包師傅吳寶春、導演齊柏林、設立食物銀行的愛心里長方荷生等十二名「知食分子」組成的臺灣食育協會，昨天舉辦「食育元年」啟動記者會。協會理事長黃兆徽表示，希望讓吃不再只是吃，而是能對自然、社會、文化進行反思，透過食育的推廣讓世界更美好。

　黃兆徽說，目前協會已有十二名食育大使，期望今年號召一百名食育大使，不管是廚師、友善環境的農夫、有心的消費者都可以加入食育大使行列，協助將理念擴散到全臺各地，呼籲民眾「吃在地、趁當季、愛土地、不浪費、親手做、樂分享」，「用吃改變世界」。

　臺灣食育協會同時發起週五cooking night運動，藉由親手做菜，培養自煮能力，民眾會對食材有感；另也以家庭、學校、地區為單位，辦理臺灣農產共食派對、在地食材小旅行等活動；明年則將深入校園舉辦「食育教案大競賽」，並派各地食育大使進入校園舉辦講座。
 
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