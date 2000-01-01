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106學年
大學申請入學試辦免口試　名額兩成		 (2017/1/3)
 

　沈育如／臺北報導

　一百零六學年度大學入學個人申請管道，將由各校決定是否辦理考生口試，但名額為該系個人申請名額的兩成，包括清華大學、中央大學等二十三校參與試辦。對此，全國十二年國教家長聯盟質疑是「開後門條款」，讓系上無法面對面了解學生特質；但全國家長團體聯盟認為，免口試可以不用負擔交通、住宿費用，對弱勢家庭學生更有利。

　一百零六學年度學科能力測驗將在本月二十日、二十一日舉行，成績可用來參加繁星推荐、個人申請等大學入學管道。大學招生委員會聯合會日前公布招生變革，其中個人申請管道，今年試辦讓考生以學測成績、書面資料審查綜合成績排序後「逕予錄取」，不用口試。

　大學招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義表示，國外大學招生都只審查考生書面資料，不必口試，國內今年開始試辦，但較適合用在資工、化工等理工科系，至於醫學、社工等要考量學生特質，建議保留口試。

　個人申請第二階段，要求考生到校參加口試，學生除了繳交報名費外，還要南北奔波，負擔交通和住宿費用。全家盟發言人吳福濱認為，口試對學生來說壓力很大，也有城鄉差距，還要負擔交通、住宿費用，對弱勢生更不利。

　臺灣大學教務長郭鴻基表示，個人申請不用口試，擔憂「系上只看學測成績」，或「獨厚會包裝備審資料的都會學生」，失去個人申請入學的選才意義。
 
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