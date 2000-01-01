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歲末送暖　學生賣餅乾募衣鞋助弱勢 (2017/1/2)
 

　劉偉瑩／臺北報導

　跨年除了看煙火，也有學生發起公益行動，為二○一六年畫下美麗句點。

　家住臺北的十一歲小學生Zoe，日前發起「歲末送暖愛心餅乾義賣」活動，與臺北市開平餐飲學校學生，一同製作三百盒愛心餅乾義賣，所得幫助花東偏遠地區的國小學童；新北市三民高中以愛的禮物和舊衣舊鞋，讓貧窮、戰火下的兒童也能感受新年的溫馨。

　「歲末送暖愛心餅乾義賣」活動今年邁入第五年，當時六歲的Zoe聽到爺爺、奶奶說偏鄉兒童缺乏學習資源時，興起要幫助他們的念頭，於是請媽媽協助設計食譜，並動員全家人製作及販售愛心餅乾，所得款項捐給愛心第二春文教基金會開設夜間課輔班，幫助弱勢學童學習。

　Zoe第一年只賣了幾十盒餅乾，到現在越賣越搶手，甚至有民眾提前預購，讓Zoe決定要幫助更多人。因此，今年進一步和開平餐飲學校合作，由該校烘焙班學生協助指導更多兒童做餅乾，一共完成了三百多盒愛心餅乾。Zoe說，每次看到受幫助學童寄來的照片，就覺得自己做的事情很有意義。

　新北市三民高中每年歲末辦理「愛很簡單」活動，今年全校師生募集了九十二份愛的禮物、四十多箱舊衣舊鞋，以及樂山療養院所需要的物資，送給國內需要的單位和非洲等二十二個國家。日前校方將愛的禮物捐款轉交給世界展望會，所有親師生並一同為敘利亞等在貧窮與戰火中受苦的兒童祈禱。
 
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